وسط كارثة زلزال كامتشاتكا.. ترامب يوجه رسالة لسكان هاواي وألاسكا

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة إلى سكان هاواي وألاسكا والساحل الغربي للولايات المتحدة، دعاهم فيها إلى الصمود في وجه تسونامي.

وقال ترامب في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "بسبب زلزال هائل وقع في المحيط الهادئ، فإن تحذيرا من تسونامي ساري المفعول لأولئك الذين يعيشون في هاواي. كما أن هناك مراقبة لتسونامي في ألاسكا والساحل الغربي للولايات المتحدة".

وأضاف: "اليابان أيضا في طريق الموجات. يُرجى زيارة موقع tsunami.gov للحصول على أحدث المعلومات. كونوا أقوياء وابقوا آمنين".

ويأتي هذا بعد أن سجلت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية، زلزالًا بلغت قوته 8.8 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية؛ ما أدى إلى إطلاق سلسلة من التحذيرات في مختلف أنحاء المحيط الهادئ.

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وشهد العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء زلزالاً قوياً ضرب سواحل شرق روسيا، وامتدت التحذيرات من خطورة "تسونامي" الذي سينتج عنه إلى مختلف دول العالم.