تقرير: تركيا رفضت عرض ماسك بتشغيل الإنترنت عبر "ستار لينك"

وكان ماسك كتب على "تويتر" في وقت متأخر الأحد: "لم توافق الحكومة التركية على شركة ستارلينك بعد.. يمكن لـ SpaceX الإرسال بمجرد الموافقة عليه".

وجاء عرض ماسك في معرض رده على أحد مستخدمي تويتر الذي قال إن هناك "نقصا حادا في الاتصالات" في تركيا بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول تركي كبير، لم تذكر اسمه، قوله "إنهم ممتنون لعرض ماسك، لكن تركيا لديها سعة كافية من الأقمار الصناعية، ومحطاتها الأساسية تعمل بطاقة البطارية".

وكان موقع Insider الأمريكي طلب من شركة SpaceX ووزارة الخارجية التركية التعليق على المعلومة لكن كليهما لم يردا.