تقرير: تركيا رفضت عرض ماسك بتشغيل الإنترنت عبر "ستار لينك"
رفضت تركيا عرضا من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتفعيل خدمة الإنترنت في الأراضي التركية عبر الأقمار الصناعية Starlink، التابعة لشركته SpaceX، بعد أن ضربها زلزال مدمر، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الإثنين.
وكان ماسك كتب على "تويتر" في وقت متأخر الأحد: "لم توافق الحكومة التركية على شركة ستارلينك بعد.. يمكن لـ SpaceX الإرسال بمجرد الموافقة عليه".
وجاء عرض ماسك في معرض رده على أحد مستخدمي تويتر الذي قال إن هناك "نقصا حادا في الاتصالات" في تركيا بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول تركي كبير، لم تذكر اسمه، قوله "إنهم ممتنون لعرض ماسك، لكن تركيا لديها سعة كافية من الأقمار الصناعية، ومحطاتها الأساسية تعمل بطاقة البطارية".
وكان موقع Insider الأمريكي طلب من شركة SpaceX ووزارة الخارجية التركية التعليق على المعلومة لكن كليهما لم يردا.
وتداول مستخدمو تويتر مقاطع فيديو ومنشورات عن انقطاع التيار الكهربائي في تركيا بعد الزلزال المدمر.
وغرد عمر فاتح سايان، وزير النقل والبنية التحتية التركي، يوم الإثنين قائلا إنه "من المهم ألا تتعطل البنية التحتية للاتصالات في المناطق التي ضربها الزلزال، مشيرا إلى أن "الاجتماعات كانت تُعقد بشكل متكرر لمعرفة كيف يمكن تجنب انقطاع الاتصالات".
وتقول بلومبرغ إنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها ماسك مساعدة البلدان التي تمر بأزمة، فقد قام بتنشيط ستار لنك في أوكرانيا بعد غزو روسيا في فبراير 2022 ، بناءً على طلب من نائب رئيس الوزراء في البلاد.
وفي سبتمبر، قال ماسك إن سبيس إكس خططت لتفعيل ستارلينك في إيران بسبب انقطاع الإنترنت خلال الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت في حجز الشرطة.