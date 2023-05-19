أمريكا تفرض عقوبات إضافية على روسيا

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا، فيما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أي دعم يقدم للجيش الروسي وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء، وتشمل القائمة السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من أرمينيا وواحدا من قرغيزستان.

وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وروسيا البيضاء.