هل طالب وزير خارجية صربيا الرئيس الأوكراني بـ"إغلاق فمه"؟
تداولت حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش وهو يقوم بحركة بيده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.
وزعمت هذه الحسابات أن الوزير سيلاكوفيتش طلب من الرئيس زيلينسكي "إغلاق فمه".
ويظهر الفيديو أن وزير خارجية صربيا كان يشير بإصبع يده أثناء كلامه مع الرئيس الأوكراني قبل أن يقوم بحركة يده تلك.
ولم يتسنَ لـ "إرم نيوز" معرفة فحوى حديثهما، وهل قصد الوزير سيلاكوفيتش ما تم تدواله على مواقع التواصل في روسيا.
وكان هذا اللقاء العابر خلال قمة للزعماء الأوروبيين في مولدافيا.
يذكر أن العلاقات الصربية الأوكرانية ليست في أحسن أحوالها، حيث سبق أن هددت صربيا أوكرانيا بأن موقف الأخيرة من التصويت على انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا قد يغير من موقفها من وحدة أراضي أوكرانيا.