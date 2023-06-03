هل طالب وزير خارجية صربيا الرئيس الأوكراني بـ"إغلاق فمه"؟

تداولت حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش وهو يقوم بحركة بيده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وزعمت هذه الحسابات أن الوزير سيلاكوفيتش طلب من الرئيس زيلينسكي "إغلاق فمه".