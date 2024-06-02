أمريكا.. اعتقال 29 متظاهرا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

أضرار لحقت بالمتحف

وأشارت إدارة المتحف الفني إلى أنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة، بسبب الاضطرابات التي شملت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى.

وقال متحدث باسم المتحف "لحقت أضرار (ببعض) الأعمال الفنية ... دخل المتظاهرون المبنى، وتعرض موظفو الأمن العام لدينا لمضايقات جسدية ولفظية".

وأضاف أنه "من منطلق الاهتمام بالمبنى ومجموعاتنا وموظفينا، تم اتخاذ القرار بإغلاق المبنى قبل ساعة من الموعد المحدد" وطُلب من الجمهور إخلاء المبنى بهدوء.

وتم تعليق لافتة من أعلى الواجهة الكلاسيكية الجديدة كتب عليها "فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية".

استثمارات مرتبطة بإسرائيل

وحثت منظمة مؤيدة للفلسطينيين المتظاهرين على "الدخول بأعداد هائلة إلى متحف بروكلين من أجل غزة". وقالت إن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استثمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل.

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.

وذكرت صحيفة "شيكاجو تريبيون" أن المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس انسحبوا من حفل التخرج بجامعة شيكاجو أمس السبت.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 36379 شخصا قتلوا في غزة منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات "كارثية" من الجوع مع تفشي المجاعة في أجزاء من القطاع.