صحيفة: الجيش الإكوادوري يتجاوز الحدود الكولومبية لتنفيذ مهام مباغتة

كشفت صحيفة "La Hora" الإكوادورية، أن الجيش الإكوادوري تجاوز الحدود الكولومبية لتنفيذ عملية أمنية مباغتة في إطار مكافحة المخدرات.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن وزارة الخارجية الكولومبية تأكيدها وجود جنود إكوادوريين في محمية "يارينال دي سان مارسيلينو" الكولومبية.

وأعلنت "وحدة الحماية الوطنية الكولومبية"، وسكان مقاطعة "بوتومايو" الكولومبية، على الحدود مع الإكوادور، قيام أفراد من الجيش الإكوادوري بتعدي الأراضي الوطنية، ظهر أمس السبت، والقبض على 6 أشخاص.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في إطار عملية مكافحة المخدرات التي جرت في قطاع "لا هورميغا"، في "سوكومبيوس"، على الجانب الإكوادوري.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان توضيحي: "الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين تم تفعيلها على الفور والتي تم من خلالها التوصل إلى حل لهذه الأحداث بانسحاب الجيش الإكوادوري إلى الضفة الجنوبية لنهر سان ميغيل، وإطلاق سراح المعتقلين في العملية".

من جهتها، ردّت الإكوادور، ببيان موجز جاء فيه أنه تم تحديد موعد العملية بحسب الأصول كجزء من أنشطة مكافحة تهريب المخدرات في الإقليم الوطني.

ووقّع البلدان، الأسبوع الماضي، اتفاقية لمكافحة تهريب المخدرات، والجماعات المسلحة غير الشرعية، والتهريب، وغسيل الأموال، والهجرة غير النظامية، والتعدين غير القانوني على حدودهما المشتركة.

المصدر: صحيفة "La Hora" الإكوادورية