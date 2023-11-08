أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين(رويترز)

بروكسل توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، "إنه يوم تاريخي، لأن المفوضية توصي بأن يفتح المجلس مفاوضات انضمام مع أوكرانيا ومولدافيا".

أورسولا فون دير لاين
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ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت فون دير لاين، أن أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضغط كييف لإطلاق محادثات العضوية هذا العام.

وقالت فون دير لاين خلال خطاب أمام النواب بشأن حال الاتحاد الأوروبي، إن "مستقبل أوكرانيا في اتحادنا".

وأضافت "لقد آن الأوان لكي نكون على مستوى هذا التصميم"، مشيرة إلى أن "هذا يعني أنه يجب التفكير في الطريقة التي نستعد فيها لتشكيل اتحاد مكتمل أكثر".

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