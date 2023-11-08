بروكسل توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت فون دير لاين، أن أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضغط كييف لإطلاق محادثات العضوية هذا العام.

وقالت فون دير لاين خلال خطاب أمام النواب بشأن حال الاتحاد الأوروبي، إن "مستقبل أوكرانيا في اتحادنا".

وأضافت "لقد آن الأوان لكي نكون على مستوى هذا التصميم"، مشيرة إلى أن "هذا يعني أنه يجب التفكير في الطريقة التي نستعد فيها لتشكيل اتحاد مكتمل أكثر".