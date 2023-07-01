أعلى من الجنود الروس.. كم تبلغ رواتب مقاتلي فاغنر؟

كشفت تقارير استخباراتية غربية، أن راتب المقاتل في مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يصل إلى نحو 3 آلاف يورو، يجري دفعها من المال والذهب.

وأضافت أنه في حال مقتل عنصر من "فاغنر"، فإن عائلته تحصل على 5 ملايين روبل أي ما يقارب 55 ألف يورو .

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هذه الأجور مختلفة عن العروض التي قدمها زعيم مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، لمن جندهم في السجون حتى وقت قريب.