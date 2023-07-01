أعلى من الجنود الروس.. كم تبلغ رواتب مقاتلي فاغنر؟
كشفت تقارير استخباراتية غربية، أن راتب المقاتل في مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يصل إلى نحو 3 آلاف يورو، يجري دفعها من المال والذهب.
وأضافت أنه في حال مقتل عنصر من "فاغنر"، فإن عائلته تحصل على 5 ملايين روبل أي ما يقارب 55 ألف يورو .
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هذه الأجور مختلفة عن العروض التي قدمها زعيم مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، لمن جندهم في السجون حتى وقت قريب.
يقول التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، إن بريغوجين قدم عرضا براتب يبلغ حوالي 2200 يورو وعقد عمل لمدة ستة أشهر تقريبًا.
وتعد هذه الرواتب أعلى بكثير من متوسط راتب الجندي الروسي ، الذي تتراوح علاواته من 70.000 إلى 100.000 ألف روبل (750-1075) يورو.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد وضع ثلاثة خيارات أمام عناصر فاغنر، أولها الانضمام إلى الجيش النظامي، والثاني هو ذهاب المقاتلين إلى عائلاتهم، في حين يتيح الخيار الثالث المغادرة إلى بيلاروسيا.
المصدر: صحيفة ماركا