أستراليا.. الآلاف يحتشدون تأييدًا للاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور

احتشد الآلاف في أستراليا اليوم الأحد لدعم حملة تهدف إلى الاعتراف بالسكان الأصليين للبلاد في الدستور قبل استفتاء سيجري في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد تراجع التأييد لهذه الخطوة في الآونة الأخيرة.

ويسعى الاستفتاء، الذي سيجري على الأرجح بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر، إلى تعديل الدستور وإنشاء هيئة استشارية تحت مسمى (صوت السكان الأصليين في البرلمان) لمنح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس رأيًا مباشرًا في السياسات التي تؤثر عليهم.

وتؤيد حكومة حزب العمال اليساري بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التعديل الدستوري المقترح، وفي المقابل يحث تحالف المعارضة من المحافظين الناخبين على رفض التعديل.