وفد أمريكي في الصين لمناقشة تحسين العلاقات وملف تايوان

ناقش وفد أمريكي رفيع يزور الصين سبل تحسين العلاقات وقضية تايوان مع أعضاء وفد محلي، بحسب ما أعلنت بكين الإثنين، في ظل الاستعدادات لزيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وعُقدت المحادثات التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك، ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر، ونائب وزير الخارجية الصينية شي فينغ، يومي الأحد والإثنين، في مقاطعة خبي الشمالية، بحسب ما أعلنت بكين.

وتأتي الزيارة بعدما تعهّد الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن إصلاح العلاقات في قمة بالي في إندونيسيا الشهر الماضي.