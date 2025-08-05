إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يعقد اجتماعا الخميس مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة

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جنوب إفريقيا تطالب بضغط دولي لوقف "أعمال الإبادة" في غزة

جنوب إفريقيا تطالب بضغط دولي لوقف "أعمال الإبادة" في غزة
رونالد لامولاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 4:31 م

دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، يوم الثلاثاء، "أكبر عدد ممكن من الدول" إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفها بـ"أعمال الإبادة" التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال لامولا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، من العاصمة بريتوريا "نرحّب بنيّة فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفًا أن "هذه الخطوة تُسهم في زيادة الضغط من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار" في القطاع المنكوب.

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وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، استجابة للغضب الشعبي المتزايد نتيجة مشاهد الأطفال الذين يعانون الجوع في قطاع غزة.

كما أعلن في وقت سابق الخميس الماضي، مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، بأن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان؛ بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان له أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل".

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