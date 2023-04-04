ترامب يدفع ببراءته من كل التهم الموجهة إليه

ورافعًا قبضته أمام المصورين ومحاطًا بحراس شخصيين، دخل ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في 2024، قصر العدل في مانهاتن حيث سيوجّه إليه الاتهام رسميًا.

وصباح الثلاثاء، تبادل مناصرون لترامب ومناهضون له، كان عددهم جميعًا أقلّ من أعداد الصحفيين وعناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان، الاتهامات، وقد رفع معارضون لافتة كبرى كتب عليها: "ترامب يكذب طوال الوقت".

وكان أنصار ترامب قد تداعوا للتجمع أمام المحكمة، نحو الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ)، وعلى رأسهم النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين وهي من كبار مناصري الرئيس السابق.

ويوم الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أنّ مثول ترامب أمام المحكمة "ليس أولوية" بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ الرئيس "سيتابع بالطبع بعض المستجدات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكن ذلك ليس أولوية بالنسبة له".

وتستقطب محاكمة ترامب اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الإثنين، خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولًا إلى نيويورك.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك، مساء الإثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وهذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، يثير مخاوف أمنية، إذ يخطط أنصار ترامب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وُضعت الشرطة في حال تأهب.