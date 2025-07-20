أردوغان يجدد دعمه لحلّ يفضي لقيام دولتين في قبرص

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تأكيد دعم بلاده لحل يقضي بقيام دولتين في قبرص، داعيا المجتمع الدولي إلى تقبّل التقسيم في الجزيرة المتوسّطية.

وقبرص مقسّمة منذ العام 1974 إثر غزو تركي لشمالي الجزيرة عقب انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري اليوناني آنذاك.

وقال الرئيس التركي خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص في الذكرى الـ51 لغزو القوات التركية للجزيرة "ندعم بالكامل رؤية تستند إلى حل يقضي بقيام دولتين".

وتابع "حان الوقت لأن يتصالح المجتمع الدولي أيضا مع الحقائق على الأرض"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وتأتي زيارة أردوغان بعد أيام قليلة على توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"البناءة" اجتماعات عُقدت في مقر المنظمة بنيويورك بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس وزعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار.

والأحد دعا أردوغان إلى وضع حد لعزلة "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلن قيامها في العام 1983 والتي لا تعترف بها إلا أنقرة.

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وقال أردوغان "يجب إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جمهورية شمال قبرص التركية، وحان الوقت لإنهاء الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك منذ عقود"، وفق الوكالة.

وانهارت آخر جولة رئيسة من محادثات السلام في كرانس مونتانا في سويسرا في تموز/يوليو 2017.