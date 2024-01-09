إطلاق سراح سالم بازوم.. أولى ثمار الوساطة التوغولية
يعد قرار إطلاق سراح سالم محمد بازوم، نجل الرئيس النيجري السابق محمد بازوم يوم أمس الإثنين، أولى ثمار الوساطة التوغولية بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وكان سالم محمد بازوم محتجزًا مع والده منذ انقلاب الـ26 من يوليو/تموز الماضي، داخل القصر الرئاسي في نيامي.
وقالت مجلة "جون أفريك"، إنّ نجل الرئيس السابق محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزًا مع زوجته تحت مراقبة حرسهما الرئاسي السابق، حصل على إذن بالإفراج عنهم من المحكمة العسكرية المؤقتة في نيامي.
وبحسب معلومات "جون أفريك"، فإن هذا القرار يأتي في أعقاب زيارة الرئيس التوغولي فور إيسوزيمنا غناسينغبي، الذي يعمل كوسيط بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمجلس الوطني لحماية الوطن الذي يقوده الجنرال عبد الرحمن تياني.
ووفق "جون أفريك" فقد غادر سالم محمد بازوم النيجر إلى توغو فور إطلاق سراحه بكفالة، ومع ذلك، لا يزال ملاحقًا بتهمة التآمر وتقويض سلطة الدولة أو أمنها، ولذلك، يتعين عليه الرد على النظام القضائي النيجري "بمجرد أن يطلب منه ذلك"، بحسب وثيقة المحكمة العسكرية في نيامي.
وكانت المجلة كشفت في وقت سابق أنّ مفاوضات تجري بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بوساطة من الرئيس التوغولي، قد تفضي إلى إطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم.
وقالت المجلة في تقرير لها، إنّ الرئيس التوغولي فور إيسوزيمنا غناسينغبي، يقوم بدور الوسيط وراء الكواليس، وإنّ مصير بازوم يقع في مركز الاهتمام وفي قلب المناقشات بين المجلس العسكري والمنظمة الإقليمية التي فوّضت الرئيس التوغولي للقيام بالوساطة.