رئيس الوزراء المجري يطلق "أكبر تشكيل يميني" في البرلمان الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إطلاق تحالف جديد بهدف إنشاء كتلة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي، قال إنها ستكون "أكبر تشكيل يميني".

ويأتي إعلان أوربان بينما تستعد بلاده للرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يوم غد الاثنين، وعلى امتداد 6 أشهر.

تحالف يميني

واستغل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رحلته إلى فيينا، اليوم الأحد، لإطلاق "التحالف الوطني" الذي قد يؤدي إلى إنشاء كتلة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي.

ووقّع أوربان بيانًا بين حزبه "فيدس"، وحزب الحرية النمساوي الشعبوي اليميني المتطرف، وحزب ANO الذي يتزعمه رئيس الوزراء التشيكي الشعبوي السابق أندريه بابيش، ومن المتوقع توسيع التشكيل بانضمام قوى يمينية أخرى.

وأعلن الزعيم الشعبوي المجري أن هذه "القوة السياسية الجديدة ستكون قريبا أكبر تشكيل يميني في البرلمان الأوروبي"، مضيفا أنّ الموقّعين على البيان "سيحاربون مؤسسة بروكسل المتهمة بعدم فهم رغبات الناخبين"، وفق تعبيره.