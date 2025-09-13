logo
"الحارس الشرقي".. هل يحمي أوروبا من اختراق الطائرات الروسية؟

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الجمعة، إطلاق مبادرة عسكرية جديدة تحت اسم "الحارس الشرقي"، تهدف إلى تعزيز دفاعات الجناح الشرقي لأوروبا، عقب اختراق طائرة مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن العملية ستبدأ خلال الأيام المقبلة، وستشارك فيها قوات من الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى.

ونقلت عن روته قوله إن عملية "الحارس الشرقي" المرتقبة "ستضيف مرونة وقوة إلى موقف أوروبا الدفاعي، وتؤكد أننا كتحالف على استعداد دائم لحماية أراضينا".

من جانبه، وصف القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، العملية بأنها "مرنة وخفيفة الحركة"، موضحا أنها ستشمل أنظمة دفاع جوي وبرية متكاملة وتعزيز تبادل المعلومات بين الحلفاء.

وأشار الجنرال غرينكويتش إلى أن "اكتمال العملية سيستغرق بعض الوقت، غير أن الخطوات الأولى ستبدأ بشكل فوري"، حسب قوله.

ووفق بيان للحلف، ستتضمن العملية نشر مقاتلتين من طراز (F-16) وفرقاطة مضادة للطائرات من الدنمارك، و3 مقاتلات "رافال" من فرنسا، و4 مقاتلات "يوروفايتر" من ألمانيا، إلى جانب تعزيزات أخرى على طول الجناح الشرقي من شمال أوروبا حتى البحر الأسود والبحر المتوسط.

وأكد روته أن اختراق الطائرة الروسية "لم يكن حادثا معزولا"، مشيرا إلى أن "تهور روسيا في الجو على طول الجناح الشرقي يتزايد بوتيرة خطيرة".

وفي بولندا، وصف رئيس الوزراء دونالد توسك الحادث بأنه "هجوم متعمد"، رافضا تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الانتهاك ربما كان عرضيا. وقال توسك: "كنا نتمنى أن يكون خطأ، لكنه لم يكن كذلك. نحن نعلم ذلك".

وأفادت السلطات البولندية بأنها رصدت ما يصل إلى 21 طائرة مسيّرة روسية، الأربعاء، دخلت أجواء البلاد من بيلاروسيا، عُثر على حطام 16 منها فقط في مواقع متفرقة.

وردا على الاتهامات، نفى المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مسؤولية بلاده، مؤكداً أن مدى الطائرات المستخدمة "لا يسمح بوصولها إلى الأراضي البولندية". كما استدعت فرنسا السفير الروسي في باريس احتجاجًا، فيما واصل الناتو تقييم الحادث.

 وشدد روته على أن "الأفعال الروسية سواء كانت متعمدة أم لا، فقد انتهكت روسيا المجال الجوي للناتو. ومن ثمّ علينا أن نؤكد عزمنا وقدرتنا على الدفاع عن أراضينا، وهذا هو الهدف الأساسي لعملية الحارس الشرقي".

 

