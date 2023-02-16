تشكيك غربي بمستقبل بوتين في السلطة بعد عام على غزو أوكرانيا

شككت دوائر سياسية غربية، اليوم الخميس، في ضمان بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة لفترة طويلة، بعد مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول غربي، لم يفصح عن هويته، قوله، "إن مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة صار موضع شك بشكل أكبر في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا".

واستدرك المسؤول الغربي قائلاً: "ولكن من غير الممكن التنبؤ بأي تغييرات قد تطرأ في الكرملين".

وفي ظل اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، يخشى بعض أفراد النخبة الروسية من استمرار الحرب، مستنزفة الأرواح والموارد، ومن أن آمال بوتين في تحسين سمعته في روسيا تبددت.

ولكنه يظل آمنا في السلطة، بحسب خمسة مصادر روسية مهمة.