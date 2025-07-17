طالبان تنفي ملاحقة مواطنيها أمنيا بعد تسريب البيانات البريطانية

أعلنت حكومة طالبان، الخميس، أنها لم توقف أو تراقب أي أفغان على صلة بخطة بريطانية سرية لإعادة التوطين بعدما تم الكشف عن تسريب بيانات خاصة بهم هذا الأسبوع، وفق "فرانس برس".

وأُحضر آلاف الأفغان الذين عملوا مع المملكة المتحدة إلى بريطانيا رفقة عائلاتهم في إطار برنامج سري بعدما عرّض تسريب البيانات عام 2022 حياتهم للخطر، بحسب ما كشفت الحكومة البريطانية، الثلاثاء.

ولم يُكشف عن الخطة إلا بعدما ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الثلاثاء، أمرا بحظر نشر أي تقارير عنها.

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وأفاد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأنه لم يُكشف عن تسريب البيانات؛ نظرًا إلى خطر حصول سلطات طالبان على البيانات وتعريض حياة الأفغان للخطر.

وقال نائب الناطق باسم الحكومة الأفغانية حمدالله فطرت، في رسالة صوتية للصحفيين، الخميس، إن "أحدا لم يتم توقيفه على خلفية ما قام به في الماضي. لم يُقتل أحد ولا تجري مراقبة أحد لهذا الهدف".

وتابع أن "التقارير عن تحقيقات ومراقبة عدد من الأشخاص تم تسريب بياناتهم كاذبة".

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في 2021، أعلن زعيم الحركة في أفغانستان، هبة الله أخوند زاده، عفوًا عن الأفغان الذين عملوا على مدى عقدين من الحرب إلى جانب قوات حلف شمال الأطلسي أو الحكومة المدعومة من الخارج التي أطاحتها الحركة.

وأضاف فطرت: "لسنا في حاجة إلى استخدام وثائق مسربة من بريطانيا. في ما يتعلق بالعفو العام، لم يتم فتح تحقيق أو مراقبة أي شخص".

وتابع أن "الشائعات التي تنشر، وننفيها، هدفها فقط تخويف هؤلاء الأشخاص والتسبب بأجواء من الخوف والقلق في أوساط عائلاتهم".