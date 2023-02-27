وفاة أول رئيسة لمجلس العموم البريطاني

توفيت، اليوم الإثنين، الليدي بيتي بوثرويد، أول رئيسة لمجلس العموم البريطاني، عن عمر ناهز 93 عامًا بعد أن تولت رئاسة المجلس لنحو 8 سنوات، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الليدي بوثرويد، وهي نائبة عمالية سابقة، كانت رئيسة مجلس النواب منذ العام 1992 حتى تقاعدها في العام 2000، وكانت أول شخص يتم انتخابه لهذا المنصب بعد أن بدأت نقاشات مجلس العموم تُبث بشكل دائم في العام 1989.