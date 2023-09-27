أمريكا بعد الإفراج عن جنديها: لم نقدم أي تنازل لبيونغ يانغ

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها لم تقدم "أي تنازل" إلى كوريا الشمالية مقابل إفراجها عن الجندي ترافيس كينغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "لم نعطهم شيئا. لم نقدم أي تنازل مقابل عودته".

وأضاف: "لا أرى في ذلك مؤشرا إلى اختراق. أعتقد أن الأمر يتعلق بحالة منفردة".

وأوضح ميلر أن الجندي ترافيس كينغ "في طريقه إلى الولايات المتحدة" بعدما توقف في قاعدة أوسان الأمريكية في كوريا الجنوبية آتيًا من مدينة داندونغ الحدودية في الصين، لافتا إلى أن "الجندي عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين، حيث استقبله السفير الأميركي في بكين نيكولاس بيرنز".

واليوم أيضا، أعلن البيت الأبيض أنه شكر الصين لمساعدتها في تسهيل نقل الجندي، مثلما شكر السويد لدورها الدبلوماسي.

وطردت كوريا الشمالية الجندي كينغ الذي دخل أراضيها بشكل غير قانوني، في تموز/يوليو الفائت، من كوريا الجنوبية.

وكان كينغ قد عبر الحدود في 18 تموز/يوليو، بعد أن انضم لجولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، ولاحقاً، أكدت كوريا الشمالية أنها تحتجزه، وقالت إن كينغ فر إلى الشمال هرباً من "سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي".

لكن بعد استكمال التحقيق، "قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي ترافيس كينغ، الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية"، وفقاً لوكالة أنباء كوريا الشمالية. ولم تعطِ الوكالة تفاصيل حول مكان أو موعد الإفراج عن كينغ.

وسُجن كينغ شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب، وهو في حالة سكر في ملهى ليلي، مواطنا كوريًا، كما تشاجر مرّة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 تموز/يوليو، ونُقل إلى مطار سيول حيث كان مقررا أن يغادر إلى ولاية تكساس الأميركية.

لكنه بدلا من التوجه إلى قاعدة فورت بليس لإخضاعه لإجراءات تأديبية، غادر مطار إنشيون في سيول، وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، ثم عبَرَ الحدود.