بلومبيرغ: تخوف عالمي من إجراءات الصين المستقبلية تجاه تايوان

تسبب الهدوء الجيوسياسي الأخير في مضيق تايوان، في حجب التوترات الكامنة، الأمر الذي أدى إلى تخوف عالمي بشأن إجراءات الصين المستقبلية تجاه تايوان، وفق ما أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وجاء في تقرير للوكالة أن "الانتخابات الرئاسية الوشيكة في تايوان، المقرر إجراؤها في يناير 2024، تقدم عنصرًا حاسمًا من المحتمل أن يؤثر على موقف بكين واستراتيجياتها تجاه الجزيرة".

وقال: "كان الوضع متوتراً بشكل ملحوظ خلال أزمة آب/أغسطس 2022، حيث أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات حازمة، وهو ما أثار جنبًا إلى جنب مع التقارير الصادرة عن وكالة المخابرات المركزية التي تشير إلى توجيهات شي جين بينغ للاستعداد العسكري بحلول عام 2027، مناقشات وتحليلات مكثفة في واشنطن، تتناول الجدول الزمني المحتمل وطبيعة أي صراع أو تهديد يتعلق بتايوان".