نيبال تشتعل.. 10 قتلى خلال قمع احتجاجات "التواصل الاجتماعي" (فيديو)

قُتل ما لا يقل عن عشرة متظاهرين اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت الشرطة النيبالية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يطالبون الحكومة برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة الفساد.

وقال شيخار خانال، المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو،"حتى الآن، قُتل عشرة متظاهرين وأصيب 87 بجروح".

وأضاف "الحشود لا تزال في الشارع"، بحسب برفنس برس.

وتدخلت قوات الأمن عندما اقترب حشد ضم آلاف الأشخاص من مبنى البرلمان الذي أغلقوا منافذه، ثم حاول بعض المتظاهرين اختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة شيخار خانال "استخدمنا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه عندما دخل المتظاهرون المنطقة المحظورة".

وذكرت المتحدثة باسم المستشفى رنجانا رنجانا نيبال أن ثلاثة من الضحايا على الأقل قضوا متأثرين بجروحهم في مستشفى كاتماندو المدني القريب، الذي استقبل أكثر من 150 مصابًا.

وقالت: "لم أشهد مثل هذه الفوضى في المستشفى من قبل. دخل الغاز المسيل للدموع إلى مبنى المستشفى أيضًا؛ ما عقَّد عمل الأطباء".

أعلنت وزارة الاعلام وتكنولوجيا المعلومات في النيبال الخميس أنها أمرت بحظر 26 منصة منها فيسبوك ويوتيوب وإكس ولينكد إن التي لم تسجل لديها ضمن المهل المحددة.