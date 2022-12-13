إيران.. السجن 5 سنوات لرجل دين "إصلاحي"

قضت محكمة خاصة برجال الدين في العاصمة الإيرانية طهران، بسجن رجل الدين محمد زارع فومني، زعيم حزب "إصلاحات" الإيراني.

ووفق ما نشرته وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية الرسمية، فإنه تم الحُكم على محمد زارع فومني بأحكام مختلفة منها 5 سنوات فقط قابلة للتطبيق.

وقالت الوكالة إنه أُدين "بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 150 مليون ريال (500 دولار) بتهمة نشر أكاذيب ضد مسؤولين إيرانيين بقصد تعكير صفو الرأي العام".

وأضافت: "كما تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والسجن 5 سنوات أخرى بتهمة تحريض الناس على الشغب بقصد الإخلال بأمن البلاد".