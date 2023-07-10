"مترو": التحقيق بقضايا ترامب كلّف وزارة العدل 9 ملايين دولار
أظهر تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية صادر عن وزارة العدل الأمريكية، أن التحقيقات في سوء التعامل المزعوم للوثائق السرية للرئيس السابق دونالد ترامب، والجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، كلفت أكثر من 9 ملايين دولار.
وكشف التقرير أن مكتب المستشار الخاص المشرف على التحقيقات أنفق أكثر من 5.4 مليون دولار على رواتب الموظفين والسفر والإيجار والمستلزمات، خلال الفترة الواقعة ما بين تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية آذار الماضي.
كما تُظهر بيانات ميزانية الوزارة أن دوائرها أنفقت 3.8 مليون دولار أخرى على توفير الدعم لمكتب المستشار الخاص "جاك سميث"، من بينها كل تفاصيل الحماية الخاصة بالمستشار كلما لزم الأمر.
ونشرت الوزارة أيضًا بيانات كلف التحقيقات لمستشارين اثنين آخرين عملا في التحقيقات، هما "جون دورهام" الذي عمل على تحقيقات مكتب الـ"أف بي آي" بشأن ترامب، والتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة العام 2016، إذ بلغ مجموع الإنفاق 7.6 مليون دولار منذ أن تولّى مهمته إبان فترة رئاسة ترمب في 2020، والمستشار الآخر هو "روبرت هير" الذي عمل - ولا يزال - على التحقيقات المتعلقة فيما إذا أساء الرئيس "جو بايدن" التعامل مع وثائق سرية وجدت في بيته ومكتب سابق.
وأظهرت البيانات أن "هير" أنفق 616 ألف دولار خلال فترة شهرين ونصف فقط.
المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية