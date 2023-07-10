"مترو": التحقيق بقضايا ترامب كلّف وزارة العدل 9 ملايين دولار

أظهر تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية صادر عن وزارة العدل الأمريكية، أن التحقيقات في سوء التعامل المزعوم للوثائق السرية للرئيس السابق دونالد ترامب، والجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، كلفت أكثر من 9 ملايين دولار.

وكشف التقرير أن مكتب المستشار الخاص المشرف على التحقيقات أنفق أكثر من 5.4 مليون دولار على رواتب الموظفين والسفر والإيجار والمستلزمات، خلال الفترة الواقعة ما بين تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية آذار الماضي.

كما تُظهر بيانات ميزانية الوزارة أن دوائرها أنفقت 3.8 مليون دولار أخرى على توفير الدعم لمكتب المستشار الخاص "جاك سميث"، من بينها كل تفاصيل الحماية الخاصة بالمستشار كلما لزم الأمر.