صفقة مليارية.. واشنطن توافق على بيع ذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا

شحنة أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 10:28 م

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لذخائر تُسلم عبر الإنزال الجوي، إضافة إلى معدات مرتبطة بها، لمصلحة أوكرانيا، بتكلفة تصل إلى 825 مليون دولار.

وأوضح البنتاغون أن الشركتين الرئيستين المعنيتين بالصفقة هما "زون 5 للتكنولوجيا" و"كو أسباير".

يأتي ذلك بعد تقارير عن أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تعمل، منذ أشهر، على منع أوكرانيا من استخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، ما يحرم كييف سلاحاً قوياً في حربها ضد موسكو.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون تعرقل بهدوء هجمات الصواريخ بعيدة المدى التي شنتها أوكرانيا على روسيا"، على حد تعبيرها.

وأفاد المسؤولون بأن قراراً رفيع المستوى من وزارة الدفاع، لم يُعلن عنه بعد، منع أوكرانيا من إطلاق أي أنظمة صواريخ تكتيكية بعيدة المدى، أمريكية الصنع، ضد أهداف في روسيا منذ أواخر الربيع. 

وسَعَت أوكرانيا، في مناسبة واحدة على الأقل، إلى استخدام نظام الدفاع الجوي الصاروخي "أتاكمز" (Atacms) ضد هدف على الأراضي الروسية، لكن طلبها قوبل بالرفض، بحسب مسؤولين.

