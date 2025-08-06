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العالم

إدارة ترامب تضع خطوطا حمراء أمام 100 دولة بشأن تقييد إنتاج البلاستيك

إدارة ترامب تضع خطوطا حمراء أمام 100 دولة بشأن تقييد إنتاج البلاستيك
جمع النفايات البلاستيكية على أحد الشواطئالمصدر: Reuters
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 10:39 م

بعثت الولايات المتحدة برسائل إلى عدة دول تحثها على رفض الهدف من اتفاقية عالمية تتضمن فرض قيود على إنتاج البلاستيك والمواد المضافة الكيميائية البلاستيكية في بداية محادثات  الأمم المتحدة بشأن معاهدة البلاستيك في جنيف، وفقا لمذكرة ورسائل اطلعت عليها رويترز.

وفي رسائل بتاريخ 25 يوليو الماضي وُزعت على الدول في بداية المفاوضات يوم الاثنين، حددت الولايات المتحدة خطوطها الحمراء للمناقشات، التي تضعها في مواجهة مباشرة مع أكثر من 100 دولة تدعم تلك الإجراءات.

وتضاءلت الآمال في التوصل إلى معاهدة عالمية طموحة تمثل "الفرصة الأخيرة" لمعالجة دورة الحياة الكاملة للتلوث الناتج عن البلاستيك بدءا من إنتاج البوليمرات إلى التخلص من النفايات، وذلك مع اجتماع المندوبين لما يفترض أن تكون الجولة النهائية من المفاوضات.

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 ولا تزال هناك انقسامات كبيرة بين الدول المنتجة للنفط، التي تعارض وضع سقف لإنتاج البلاستيك البكر بواسطة المواد النفطية والفحم والغاز، وأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة، التي تدعو إلى فرض قيود وإدارة أكثر صرامة للمنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية الخطرة.

وأرسل الوفد الأمريكي مذكرات إلى الدول تحدد موقفه وتقول إنه لن يوافق على معاهدة تتصدى للتلوث البلاستيكي بداية من دورة الإنتاج.

وجاء في المذكرة التي فهمت رويترز أنها أُرسلت إلى الدول مع عدم تحديدها بسبب الحساسية المحيطة بالمفاوضات: "لن ندعم سبلا عالمية غير عملية مثل أهداف إنتاج البلاستيك أو حظر وفرض قيود على المواد المضافة البلاستيكية أو المنتجات البلاستيكية، وهو من شأنه أن يزيد من تكاليف جميع المنتجات البلاستيكية التي تُستخدم في حياتنا اليومية".

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