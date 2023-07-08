ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي

طالب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إسرائيل باحترام القانون الدولي خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والتحقيق الفوري والعادل في تجاوزات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المتهمين.

كما قال سفن كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال تفقده برفقة 30 دبلوماسيا مخيم جنين، اليوم السبت، في جولة نظمتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما، وما جرى انتهاك للقانون الدولي".