روسيا توجه تهمة "الإرهاب" لمشتبه بها في اغتيال تاتارسكي

وجه محققون روس، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالإرهاب لشابة روسية تبلغ من العمر 26 عاما، فيما يتعلق بقتل المدون المناصر للحرب فلادلين تاتارسكي، في تفجير بمدينة سان بطرسبرج هذا الأسبوع.

وقُتل تاتارسكي، وهو من المؤيدين للغزو الروسي لأوكرانيا واسمه الحقيقي مكسيم فومين، يوم الأحد، في مقهى كان من المقرر أن يلقي كلمة فيه.

وقالت لجنة التحقيق المعنية بالجرائم الكبرى، إنها اتهمت داريا تريبوفا بارتكاب "عمل إرهابي لصالح جماعة منظمة؛ مما تسبب في القتل العمد". وتصل أقصى عقوبة في هذه التهم إلى السجن 20 سنة.

وأضافت أن المشتبه بها نفذت تعليمات أشخاص يعملون لصالح أوكرانيا.

ونُقلت تريبوفا من سان بطرسبرج إلى موسكو، حيث من المقرر أن يطلب ممثلو الادعاء من محكمة "باسماني" الجزئية حبسها احتياطيا.