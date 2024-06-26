الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على بيلاروسيا

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا لتتماشى مع تلك التي تستهدف موسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي.

وأوضحت الرئاسة البلجيكية أنه "مع هذه الحزمة (من العقوبات) أنجزنا للتو أكبر مجموعة من نظام العقوبات الخاص بنا".



وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام بيلاروسيا، أكبر حلفاء موسكو، متهما إياه بالسماح لروسيا باستخدام أراضيه، لا سيما أمام قواتها المتجهة نحو كييف.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن فرض هذه العقوبات ضد بيلاروسيا بالتماشي مع تلك التي تستهدف موسكو أمر أساسي لتقييد تزود روسيا بالسلع ذات الاستخدام المزدوج (مدنية وعسكرية) كالمعالجات الدقيقة.