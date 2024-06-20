صواريخ باتريوت.. دعم جديد من رومانيا إلى أوكرانيا

أعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الخميس، عزْمَها على إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بيان نقلته "فرانس برس"، "بالنظر للتدهور الكبير في الوضع الأمني في أوكرانيا، قرر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت لأوكرانيا بتنسيق وثيق مع دول الحلف".

واتُخذ القرار "شرط أن تواصل بلادنا المفاوضات مع دول الحلف، وخصوصًا الولايات المتحدة، بهدف الحصول على نظام مماثل أو معادل" لحماية مجالها الجوي، وفق البيان.