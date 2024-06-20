صواريخ باتريوت.. دعم جديد من رومانيا إلى أوكرانيا
أعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الخميس، عزْمَها على إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بيان نقلته "فرانس برس"، "بالنظر للتدهور الكبير في الوضع الأمني في أوكرانيا، قرر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت لأوكرانيا بتنسيق وثيق مع دول الحلف".
واتُخذ القرار "شرط أن تواصل بلادنا المفاوضات مع دول الحلف، وخصوصًا الولايات المتحدة، بهدف الحصول على نظام مماثل أو معادل" لحماية مجالها الجوي، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الدولة المتاخمة لأوكرانيا تحتاج أيضًا إلى "حلّ موقت لتعويض الضعف التشغيلي الناجم بالتالي عن ذلك".
وفي حين تطالب كييف بالحصول على مزيد من أنظمة باتريوت الصاروخية، تتردد دول الناتو في إرسالها لأنها تريد حماية مجالها الجوي.
وأعلنت ألمانيا مؤخرًا أنها سترسل منظومة دفاع جوية ثالثة من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، بينما يُتوقع أن ترسل الولايات المتحدة بطارية ثانية إلى كييف، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.