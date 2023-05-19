مسؤولة أمريكية تبحث احتياجات اللاجئين السودانيين في تشاد

وصلت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، اليوم الجمعة، إلى تشاد، لتبحث احتياجات عشرات الآلاف من السودان الذين فروا من آتون الحرب الدائرة هناك منذ منتصف أبريل/نيسان.

وقالت سامانثا في تغريدة عبر حسابها في تويتر عند وصولها: "هبطت للتو في تشاد - إحدى الدول المتاخمة للسودان حيث يفر عشرات الآلاف من اللاجئين هربًا من القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأضافت: "سأسافر نحو الحدود لمقابلة بعض هذه العائلات والعاملين في المجال الإنساني الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".