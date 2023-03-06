تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على زيارة مسؤول عسكري بارز لسوريا

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت، الإثنين، السفير الأمريكي في أنقرة للتعبير عن "عدم ارتياحها" للزيارة التي أجراها مسؤول بارز في الجيش الأمريكي لشمال شرق سوريا مطلع هذا الأسبوع.

وطلبت أنقرة "توضيحًا" من السفير الأمريكي جيف فليك حول هذه الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي للمنطقة في الرابع من مارس/آذار.

وكان ميلي زار شمالي شرق سوريا الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، السبت، وسط احتجاج رسمي للحكومة السورية.