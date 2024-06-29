انتخابات إيران.. وزارة الداخلية تعلن رسمياً تقدم بزشكيان في النتائج الأولية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، عن تقدم مرشح التيار الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية بدورتها الرابعة عشر والتي بدأت أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، محسن إسلامي في مؤتمر صحفي إنه "حتى تم فرز مليونين و372 ألف و866 ألف صوتاً من مجموع عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف إسلامي إن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان حصل على 973 ألف و 52 صوتاً، يليه مرشح التيار المتشدد سعيد جليلي بحصوله على 963 ألف و615 صوتاً، ثم المرشح المتشدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بحصوله على 341 ألف و56 صوتاً، ثم مرشح التيار الأصولي المعتدل مصطفى بور محمدي بحصوله على 15 ألف و625 صوتاً.

فيما رجح مسؤولون ووسائل إعلام مقربة من التيار الأصولي المتشدد أن تذهب الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية يوم الجمعة المقبل بين بزشكيان وجليلي.

بينما قالت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري إن الانتخابات ستذهب إلى جولة ثانية بين بزشكيان وجليلي، مشيرة إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 40‌%"، وهي أقل نسبة في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979.