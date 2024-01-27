ضغوط أمريكية على الصين لاستخدام نفوذها بهدف كبح دعم إيران للحوثيين

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن واشنطن مارست ضغوطاً على الصين من أجل استخدام نفوذها بهدف كبح دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن.

وذكر المسؤول أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لميليشيا الحوثي التي تهاجم سفناً تجارية بالبحر الأحمر.

وقالت بكين لواشنطن، بحسب المسول، إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل.

وعقد الدبلوماسيان الأمريكي والصيني اجتماعات ليومين في بانكوك.