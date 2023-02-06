بعد إغلاق سفارتها في طهران.. إيران: نريد حل "سوء التفاهم" مع أذربيجان

وردًا على سؤال مفاده أنه مع إغلاق السفارة الأذربيجانية في طهران، هل ستتخذ إيران إجراءات مضادة أم لا؟، قال إن "نهج إيران فيما يتعلق بأذربيجان والحوادث التي وقعت، والتغلب على هذا الحادث يقوم على أساس التعاون المشترك مع حل سوء التفاهم".

وأضاف ناصر كنعاني أن "المبدأ الذي يهمنا هو تطوير العلاقات والتعاون، وإيران تعمل في هذا الاتجاه، وللأسف قرر مسؤولو الحكومة الأذربيجانية تعليق نشاط سفارتهم في طهران".

وتابع كنعاني: "سنتعامل مع قضية الهجوم على سفارة أذربيجان على أساس ضبط النفس ونأمل أن تستمر العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن إيران "تأمل أن تستمر العلاقات بين إيران وأذربيجان بالصداقة والمودة".

وهاجم مسلح إيراني يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي، السفارة الأذربيجانية في طهران ما أدى إلى مقتل مسؤول أمني آذربيجاني وإصابة اثنين آخرين بجروح.