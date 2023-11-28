الجيش الإسرائيلي يبحث مختلف السيناريوهات للقتال في الشمال

بحث قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال أوري غوردين مع قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار، خلال اجتماع، الاستعدادات لاستمرار القتال على الجبهة الشمالية.

والتقى القائدان العسكريان خلال منتدى قادة قيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو، الذي أقيم، الاثنين، وجمعتهما جلسة تقييم وضع مشترك في مقر قيادة المنطقة الشمالية.

وبحس الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فإنه "في إطار الجلسة هم بحثوا في الخطط العملياتية كجزء من استعدادات الجيش للسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية والدفاع عن بلدات الشمال".