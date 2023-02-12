جهود إنقاذ "إعجازية" بتركيا وسوريا.. ورغبة روسية في "تدمير" الدفاعات الأوكرانية

بعد تخطي حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حاجز الـ29 ألف قتيل، قالت صحف عالمية اليوم الأحد، إن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال الناجين أو جثث الأشخاص من تحت الأنقاض، وسط تقارير تتحدث عن بدء حملة "تصحيح" في أنقرة تستهدف بعض المسؤولين عن انهيار المنازل.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، أوردت الصحف تقارير ميدانية تكشف عن رغبة روسية في "تدمير" الخطوط الدفاعية الأوكرانية، قبل البدء في شن هجوم "كبير" مزعوم تزامنًا مع الذكرى الأولى للغزو.

وفي إسرائيل، أشارت الصحف إلى تواصل غضب الشارع للأسبوع السادس على التوالي ضد الحكومة اليمينية المتطرفة وخططها لإصلاح القضاء، وسط مطالبات باستقالة بنيامين نتنياهو.

عمليات إنقاذ "إعجازية".. وتركيا تبدأ "حملة التصحيح"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ ستة أيام جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قد شهدت جهودًا "إعجازية"، وذلك بعدما تخطت حصيلة القتلى حاجز الـ29 ألفًا وتشريد الملايين، في كارثة إنسانية هي الأعنف في المنطقة منذ قرن على الأقل.

وقالت الصحيفة إن عمال الإنقاذ قد واصلوا أمس السبت، إخراج الناجين من الزلزال من تحت الأنقاض في جنوب تركيا. وأشارت إلى أنه حتى مع انتهاء جهود الإنقاذ في شمال غرب سوريا، بدأ عمال الإغاثة في جميع المناطق المتضررة بتحويل تركيزهم إلى انتشال الجثث وتوفير المأوى للنازحين. ووصفت الوضع في سوريا بـ"المرعب والفوضوي".

وأضافت أن حجم عمليات الإنقاذ التي جرت أمس – والذي قدر بالعشرات – يعكس مدى كفاح عمال الطوارئ من تركيا وجميع أنحاء العالم ومعاناتهم مع ظروف الطقس القارس، من أجل البحث عن "أي دليل للحياة" تحت الأنقاض، وصعوبة انتشال جثث الموتى وسط أكوام من المباني المنهارة.

وأعلنت تركيا أمس أن ما لا يقل عن 24617 شخصًا قد لقوا حتفهم جراء زلزال، بينما أصيب أكثر من 80 ألفًا. وفي شمال غرب سوريا، قتل أكثر من 2100 شخص. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لقي ما لا يقل عن 1387 شخصًا مصرعهم.