ركل وهمس وإدارة الظهر للحضور.. تصرف غريب جديد من بايدن (فيديو)

ثم أعاد وجهه للجمهور ومخاطبتهم: "ربما تتساءلون ما الذي كنت أركله، كنت أركل المنصة"، ليبدأ الحاضرون بالضحك.

وكثرت المواقف الغريبة التي ظهر فيها الرئيس الأمركي إلى جانب زلات لسانه المتكررة وكان آخرها، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلًا من أن يقول أوكرانيا.

كما ارتكب بايدن، خطأ فادحًا أثناء حديثه في تجمع انتخابي مؤخرًا، عندما قال إنه زار 54 ولاية على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها 50 ولاية فقط.

وقال أيضًا في زلة أخرى، إن نجله الأكبر "بو" توفي في حرب العراق، لكن الصحيح أنه توفي العام 2015 بسرطان المخ.

وظهر كذلك في العديد من المناسبات وكأنه يصافح "شبحًا".

وكان بايدن أعلن رسميًا في 25 نيسان/أبريل الماضي، ترشحه لولاية ثانية، وهو اليوم الذي أعلن فيه قبل 4 سنوات خوض سباق الرئاسة ضد منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب واستطاع هزيمته.