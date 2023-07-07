ركل وهمس وإدارة الظهر للحضور.. تصرف غريب جديد من بايدن (فيديو)
وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، نفسه في موقف محرج جديد، بعد أن تصرف بشكل غريب خلال خطاب ألقاه في ولاية كارولاينا الجنوبية.
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بايدن يدير ظهره للحاضرين ثم يبدأ بركل المنصة والهمس ببضع كلمات.
ثم أعاد وجهه للجمهور ومخاطبتهم: "ربما تتساءلون ما الذي كنت أركله، كنت أركل المنصة"، ليبدأ الحاضرون بالضحك.
وكثرت المواقف الغريبة التي ظهر فيها الرئيس الأمركي إلى جانب زلات لسانه المتكررة وكان آخرها، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلًا من أن يقول أوكرانيا.
كما ارتكب بايدن، خطأ فادحًا أثناء حديثه في تجمع انتخابي مؤخرًا، عندما قال إنه زار 54 ولاية على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها 50 ولاية فقط.
وقال أيضًا في زلة أخرى، إن نجله الأكبر "بو" توفي في حرب العراق، لكن الصحيح أنه توفي العام 2015 بسرطان المخ.
وظهر كذلك في العديد من المناسبات وكأنه يصافح "شبحًا".
وكان بايدن أعلن رسميًا في 25 نيسان/أبريل الماضي، ترشحه لولاية ثانية، وهو اليوم الذي أعلن فيه قبل 4 سنوات خوض سباق الرئاسة ضد منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب واستطاع هزيمته.
وتشير تقارير إلى أن زلات بايدن والمواقف الغربية الصادرة عنه تكاثرت منذ توليه منصبه، وسط قلق متنامٍ في الدوائر السياسية الأمريكية بشأن الحالة الصحية واللياقة الذهنية لأكبر رئيس للولايات المتحدة سنًا بعمر 80 عامًا.
وفي أيار/مايو الفائت أرسل 60 نائبًا جمهوريًا خطابًا إلى البيت الأبيض، طالبوا فيه جو بايدن، بإجراء اختبار للقدرات العقلية أو الانسحاب من السباق الرئاسي العام 2024.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الخطاب حمل توقيع 61 نائبًا بقيادة الجمهوري من ولاية تكساس، روني جاكسون.
وقال جاكسون، إن "الجمهوريين يريدون معرفة الحالة العقلية لبايدن وقدرته على خدمة البلاد كرئيس في ولاية جديدة".
وأفاد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في تقييمه للرئيس في شباط/فبراير الماضي، أن "بايدن يتمتع بصحة ونشاط ويبلغ من العمر 80 عامًا وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".
لكن خطاب النواب الجمهوريين علق على هذا التقييم: "هذا بيان يستند إلى اختبار جسدي يستبعد تقييم القدرات العقلية والمعرفية للرئيس، حيث تكمن مخاوفنا واهتمامات الجمهور الأمريكي".