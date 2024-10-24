بوتين: الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الشرق الأوسط يقف على شفا حرب شاملة، بينما يتصاعد التوتر بشكل حاد بين إسرائيل وإيران.

وتابع بوتين، خلال اجتماع لمجموعة بريكس+ في مدينة قازان الروسية: "القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان"، وفقا لوكالة "رويترز".

وصرح بوتين الذي كان يجلس بجانب نظيره الصيني شي جين بينغ: "تأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".