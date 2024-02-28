القوات الروسية تسيطرعلى قرية بتروفسكوي الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ملخص سير تقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن قواتها سيطرت على قرية بتروفسكوي في اتجاه أفديفسكي.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء: "حررت وحدات من مجموعة القوات المركزية قرية بتروفسكوي، واحتلت مواقع أكثر فائدة، وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي".
وتقع قرية بتروفسكوي، المسماة أوكرانيًا باسم ستيبوفوي، على بعد خمسة كيلومترات شمال غرب أفدييفكا.
وتمت عملية السيطرة على القرية في إطار الهجوم العام لمجموعة الوسط، وبذلك يكون الجيش الروسي قد تمكن بحلول نهاية فبراير الجاري من تحريك الجبهة غربًا إلى خط بتروفسكوي - لاستوشكينو - سيفيرنوي – فوديانوي.
وذكرت الوزارة أن "العدو خسر ما يصل إلى 165 جنديًا، وأربع دبابات، وعربتي مشاة قتاليتين من طراز برادلي، وناقلة جنود مدرعة من طراز "أم 113"، وخمس مركبات في هذا الاتجاه".
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أفراد الجيش الروسي هزموا القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، وفقدت كييف ما يصل إلى 115 جنديًا ودبابة.
وقالت الإدارة العسكرية الروسية في تقرير: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بالتعاون مع الطيران، النار على أفراد ومعدات لواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق بلدات أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".