القوات الروسية تسيطرعلى قرية بتروفسكوي الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ملخص سير تقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن قواتها سيطرت على قرية بتروفسكوي في اتجاه أفديفسكي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء: "حررت وحدات من مجموعة القوات المركزية قرية بتروفسكوي، واحتلت مواقع أكثر فائدة، وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي".

وتقع قرية بتروفسكوي، المسماة أوكرانيًا باسم ستيبوفوي، على بعد خمسة كيلومترات شمال غرب أفدييفكا.

وتمت عملية السيطرة على القرية في إطار الهجوم العام لمجموعة الوسط، وبذلك يكون الجيش الروسي قد تمكن بحلول نهاية فبراير الجاري من تحريك الجبهة غربًا إلى خط بتروفسكوي - لاستوشكينو - سيفيرنوي – فوديانوي.