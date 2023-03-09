لافروف مستقبلا فيصل بن فرحان: دور السعودية مهم في تسوية القضايا الدولية

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال استقباله نظيره وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، في موسكو، ارتياح بلاده لمستوى العلاقات السعودية - الروسية.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، قال لافروف، إن "دور السعودية مهم في تسوية القضايا الدولية.. ومن المهم التنسيق المستمر معها على جميع المستويات".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سعي بلاده لتعزيز وتطوير علاقاتها مع روسيا "على جميع الأصعدة"، مبيناً أن السعودية حريصة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية.