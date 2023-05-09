في البيت الأبيض.. بايدن يخوض حربًا من نوع خاص مع جيل

يخوض الرئيس الأمريكي جو بايدن الطامح للفوز بولاية رئاسية جديدة، حربًا من نوع خاص داخل أروقة البيت الأبيض مع السيدة الأولى جيل بايدن.

معركة عنوانها ما على الرئيس البالغ 80 عامًا أن يأكله ليبقى بصحة جيدة تؤهله للمضي قدمًا في السباق الرئاسي المرتقب.

رقابة صارمة يخضع لها بايدن من زوجته جيل، التي وضعت له نظامًا غذائيًّا ليس من المسموح خرقه.