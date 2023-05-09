في البيت الأبيض.. بايدن يخوض حربًا من نوع خاص مع جيل
يخوض الرئيس الأمريكي جو بايدن الطامح للفوز بولاية رئاسية جديدة، حربًا من نوع خاص داخل أروقة البيت الأبيض مع السيدة الأولى جيل بايدن.
معركة عنوانها ما على الرئيس البالغ 80 عامًا أن يأكله ليبقى بصحة جيدة تؤهله للمضي قدمًا في السباق الرئاسي المرتقب.
رقابة صارمة يخضع لها بايدن من زوجته جيل، التي وضعت له نظامًا غذائيًّا ليس من المسموح خرقه.
وقال بعض مساعدي بايدن في وصف نظام بادين الغذائي، إنه يأكل كطفل مستخدمًا لوحة طعام لونها يميل إلى "البيج" .
ومن ضمن أطباق بايدن المفضلة زبدة الفول السوداني والجلي والبيتزا والبسكويت والمعكرونة بالصلصلة الحمراء والآيس كريم، بحسب أكسيوس.
ولكن في تلك الأطباق ما لا يُعجب جيل بايدن المهتمة بصحة الرئيس، فبوجودها لن يستطيع الرئيس المسن أكل الآيسكريم على سبيل المثال، ولذلك انتهز بايدن غياب السيدة الأولى عن الأنظار في أحد الأيام لِيأتي على كرتونة كاملة من الآيس كريم.
قائمة من الخضراوات وسمك السلمون هذا ما تواظب جيل بايدن على وضعه على مائدة الرئيس، وحتى زائريه، حيث قالت فال شقيقة جو بايدن في مذكراتها عن زيارة عائلية أجرتها في سبتمبر 2021 معلقة على العشاء الذي وضِع على المائدة ليلتها: "اللعنة، إنها تجعلني آكل هذه الأشياء الصحية طوال الوقت"... زوجة زعيم الديمقراطيين تصبح ديكتاتورًا عندما يتعلق الأمر بصحة الرئيس.