أردوغان: إذا فزت بالرئاسة سأبقى نهج السياسة الخارجية على حاله

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستعد لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو، إنه في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة، فلن يغير نهج السياسة الخارجية، الذي انتهجه في السنوات الأخيرة.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناتي "سي إن إن ترك" و"كانال دي" بثت الثلاثاء: أنه "يعتزم الحفاظ على نفس السياسة في العلاقات مع روسيا والدول الأخرى كما كان من قبل..لن أتحدى روسيا كما فعل حزب الشعب الجمهوري وكنا على تواصل مع روسيا وأميركا والصين والغرب وسأستمر على هذا النهج من الآن فصاعداً"، بحسب قوله.

وأضاف زعيم "تحالف الشعب": "حتى الآن، حافظنا على سياسة (العناق) مع جميع البلدان، مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية والصين وجميع الدول الغربية.. وقد حافظنا على اتصالات مستمرة".