الشرطة تحتشد لإخلاء مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا

تستعد السلطات الأمنية الأمريكية لإخلاء مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس بالولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، تجمع مئات من أفراد أجهزة إنفاذ القانون في حرم الجامعة بعد حلول الظلام، الأربعاء، استعدادًا لإخلاء المخيم الذي هاجمه مؤيدون لإسرائيل في الليلة السابقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية قوات شرطة مزودة بالمعدات وهي تتواجد في حرم جامعة كاليفورنيا بمحاذاة خيام لحشود من المتظاهرين.

وشوهد بعض النشطاء وهم يرتدون خوذات ونظارات واقية وأقنعة تنفس تحسبًا للمداهمة بعد يوم من إعلان الجامعة أن مخيم الاعتصام غير قانوني.

وتجمع مئات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خارج المخيم ونددوا بتحركات الشرطة ورددوا هتافات "عار عليكم" وقام بعضهم بقرع الطبول ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية، بينما كانت قوات الأمن تدخل إلى الحرم الجامعي.

وارتدى العديد من المتظاهرين الكوفية الفلسطينية.

وحثت الشرطة قبل الدخول للحرم المتظاهرين عبر مكبر صوت على إخلاء منطقة الاحتجاج.

وألغت جامعة كاليفورنيا الفصول الدراسية لهذا اليوم بعد اشتباك عنيف نشب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء بين شاغلي المخيم ومجموعة من المتظاهرين المناوئين الملثمين الذين شنّوا هجومًا على مخيم الاحتجاج بالعصي والهراوات.