بوتين لنطيره الإيراني بزشكيان: نحن على اتصال دائم بشأن قضايا مختلفة منها البرنامج النووي الإيراني

إيران والصين وروسيا: محاولة إعادة العقوبات على طهران غير قانونية

عباس عراقجي، وزير خارجية إيران
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 1:56 م

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين في منشور على منصة "إكس" إن إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تصف فيها محاولة دول الترويكا الأوروبية تفعيل آلية "العودة السريعة" لفرض العقوبات على طهران بأنها "لا أساس لها من الناحية القانونية ولها تأثير سياسي مدمر".

عباس عراقجي

عراقجي: الترويكا الأوروبية تعاقب الشعب الإيراني نيابة عن إسرائيل وأمريكا

وسبق أن أكدت إيران التزامها بالدبلوماسية لكنها حذرت من أنها "لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه"، وجددت إدانتها و"رفضها القاطع" للإخطار غير القانوني الصادر عن الترويكا الأوروبية بشأن إعادة تفعيل العقوبات.

مباحثات سابقة بين الأوروبيين وإيران

الترويكا الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على إيران عبر الأمم المتحدة

ووصف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة سعيد إيرواني خطوة الترويكا بأنها محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية، قائلاً إنها تنتهك القرار 2231، وتتجاهل آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

