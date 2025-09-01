إيران والصين وروسيا: محاولة إعادة العقوبات على طهران غير قانونية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين في منشور على منصة "إكس" إن إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تصف فيها محاولة دول الترويكا الأوروبية تفعيل آلية "العودة السريعة" لفرض العقوبات على طهران بأنها "لا أساس لها من الناحية القانونية ولها تأثير سياسي مدمر".

وسبق أن أكدت إيران التزامها بالدبلوماسية لكنها حذرت من أنها "لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه"، وجددت إدانتها و"رفضها القاطع" للإخطار غير القانوني الصادر عن الترويكا الأوروبية بشأن إعادة تفعيل العقوبات.

ووصف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة سعيد إيرواني خطوة الترويكا بأنها محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية، قائلاً إنها تنتهك القرار 2231، وتتجاهل آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة.