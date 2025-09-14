إسرائيل: مسؤولون في حماس قدموا طلبات لمغادرة غزة

قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الأحد، إن عددًا من المسؤولين في حركة حماس قدموا طلبات لمغادرة قطاع غزة بأنفسهم أو لعائلاتهم.

وأضاف المنسق: "قبل أسبوعين فرّ عضو مجلس بلدية مدينة غزة أنور عطا الله من قطاع غزة مع عائلته بواسطة آلية تُديرها إسرائيل لإخراج غزيين"، بحسب ما ذكر في بيان له.

وتابع أن "العديد من كبار القيادات قدموا طلبات لإخراج عائلاتهم من القطاع، وبعضهم قدموا طلبات للخروج بأنفسهم، وقد رُفضت طلباتهم من قِبل إسرائيل".

وقال إن "كبار المسؤولين في حماس يحاولون الفرار من قطاع غزة والتخلي عن السكان".

في الوقت الذي يدعو تنظيم حماس الإرهابي سكان مدينة غزة إلى عدم الإنتقال جنوبًا، يخشى عناصره على حياتهم ويطلبون مغادرة...

ونشر صورًا لثلاثة مسؤولين في حماس شغلوا مناصب عامة، قال إنهم قدموا طلبات لهم أو لعائلاتهم لمغادرة قطاع غزة، ولم يصدر تعقيب من الحركة أو من المسؤولين الذين ذكرت أسماؤهم في الإعلان الإسرائيلي.

وبحسب ما نشر المسؤول الإسرائيلي، فإن إسماعيل الأشقر، وهو نائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس في المجلس التشريعي، ورئيس لجنة الأمن فيها، قدم طلبًا لمغادرة عائلته من غزة.

كما أعلن أن محمد المدهون، الذي شغل منصبي وزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة في الحكومة التي شكلتها حماس، قدّم طلبًا لإجلائه شخصيًا وعائلته، لكنه قوبل بالرفض.

كما شملت القائمة علاء البطة، الذي عينته حماس رئيسًا لبلدية خان يونس، وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه طلب إجلاء عائلته من غزة، لكن طلبه قوبل بالرفض.