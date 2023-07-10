إيران تكشف كواليس احتجازها ناقلة نفط في الخليج العربي

أعلن قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري، العميد بحري رمضان زيراهي، الإثنين، عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في الخليج العربي على متنها مليون لتر من الوقود المهرب، وفق ما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن زيراهي قوله إن "هذه السفينة المحتجزة كانت تحظى بدعم عسكري أمريكي، لكن قوات بحرية الحرس الثوري اليقظة تمكنت من خلال عملية دقيقة ومهنية عالية، من إفشال التحركات غير القانونية والغاشمة للأمريكيين في الخليج".

وأضاف أنه "في 6 يوليو، قامت قوات المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري بتفتيش سفينة عائمة تحمل الاسم التجاري "NADA 2" والتي كانت محمّلة بشحنة مهربة من النفط والغاز الإيراني في الخليج، حيث قام الأمريكيون بسلسلة من الممارسات غير المهنية لمنع هذا الإجراء القانوني".