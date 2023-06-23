مرشح الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس: الضفة الغربية ليست منطقة محتلة

قال رون ديسانتيس، أحد المتنافسين عن الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن "الضفة الغربية ليست منطقة محتلة، بل منطقة متنازع عليها، وإسرائيل لديها أفضل حجة فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، ولها الحق في التصرف وفقًا لذلك".

وهاجم حاكم فلوريدا ديسانتيس، بشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقفه تجاه إسرائيل، واصفًا إياه بأنه "وصمة عار"، كما اتهم الإدارة الأمريكية الحالية بـ"ثني يد إسرائيل".