مرشح الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس: الضفة الغربية ليست منطقة محتلة
قال رون ديسانتيس، أحد المتنافسين عن الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن "الضفة الغربية ليست منطقة محتلة، بل منطقة متنازع عليها، وإسرائيل لديها أفضل حجة فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، ولها الحق في التصرف وفقًا لذلك".
وهاجم حاكم فلوريدا ديسانتيس، بشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقفه تجاه إسرائيل، واصفًا إياه بأنه "وصمة عار"، كما اتهم الإدارة الأمريكية الحالية بـ"ثني يد إسرائيل".
وردًا على سؤال "هل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟"، قال ديسانتيس: "لا أعتقد أن الرئيس جو بايدن ملتزم حقًا بالحفاظ على السفارة الأمريكية في القدس، أعتقد أنه يؤمن بحدود 67 (1967)، لكن بالنسبة لنا، ستبقى القدس عاصمة غير قابلة للتجزئة لإسرائيل، وللشعب اليهودي، بالنسبة لي هذا واضح جدا".
وأجاب ديسانتيس عن سؤال عمّا إذا كان سؤيد "تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في حال انتخب رئيسًا لأمريكا؟"، بالقول: "لطالما عارضت التأكيد على أن الضفة الغربية هي مناطق محتلة".
ولفت أن الضفة الغربية "أغنى المناطق وأكثرها أهمية من الناحية التاريخية للشعب اليهودي، ويعود تاريخها إلى زمن الكتاب المقدس".
ومضى قائلًا "نعم، كانت هناك خطة تقسيم في الأربعينيات، لكن العرب رفضوها وقرروا خوض الحرب، لذا فهي ليست منطقة محتلة، بل منطقة متنازع عليها".
وأكد ديسانتيس أن "الحجج الإسرائيلية لحيازة الأرض تفوق أي حجة أخرى"، و"إسرائيل لها الحق في التصرف على هذا الأساس"، مبينًا أنه كان "أول مسؤول أمريكي منتخب مهم أقام فعاليات عامة في الضفة الغربية، لقد فعلت ذلك في عام 2019 في جامعة أرييل الإسرائيلية".
كما هاجم ديسانتيس في المقابلة الحصرية، التي ستنشرها كاملة صحيفة "إسرائيل اليوم" عبر موقعها الإلكتروني يوم غد الجمعة، إدارة بلاده بسبب سياستها تجاه إيران، قائلًا "إنهم يفهمون القوة فقط، أما التعامل اللطيف معهم فهو لا يجدي نفعا".