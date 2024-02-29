معهد بريطاني: موسكو تضرب قارتين بحجر واحد
كشف معهد أبحاث بريطاني عن خطة موسكو لمد نفوذها في أفريقيا، بالتوازي مع "زعزعة الاستقرار" في أوروبا.
وقال المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني، وهو أقدم مركز أبحاث في مجال الدفاع والأمن في العالم، إن الكرملين عرض على الحكومات الأفريقية "حزمة بقاء النظام" التي توفر الدعم العسكري والدبلوماسي، مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية ذات الأهمية الإستراتيجية.
وأشار إلى أن موسكو تستغل الفرصة لاستخدام عدم الاستقرار المستمر في أفريقيا لدفع الهجرة إلى أوروبا والتسبب في مزيد من زعزعة الاستقرار السياسي، وكل ذلك جزءٌ من "لعبة طويلة من الحرب غير التقليدية".
وعرَض المعهد تفاصيل تتعلق بعمل مجموعة "فاغنر" (منظمة روسية شبه عسكرية) في أفريقيا، لتعزيز وتوسيع علاقات موسكو الإستراتيجية في جميع أنحاء القارة السمراء، من خلال ضمانات تأمين النظام والحماية الجيوسياسية مقابل الحصول على امتيازات التعدين المربحة.
وكانت فاغنر لسنوات عديدة عنصرًا رئيسًا في جهود الكرملين لتنمية نفوذ روسيا في البلدان غير المستقرة سياسيًّا عبر وسط أفريقيا ومنطقة الساحل، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو والسودان.
ومنذ مصرع الزعيم السابق لمجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، في حادث سقوط طائرة خاصة غامض الصيف الماضي، كشف معدو التقرير البريطاني أن الأجهزة الأمنية الروسية اختارت تقسيم أنشطة "فاغنر" إلى قسمين.
الأول: المعروف باسم فيلق المتطوعين، يغطي عمليات فاغنر السابقة في أوكرانيا، مع مقاولين عسكريين خاصين آخرين.
والثاني: فيلق المشاة، الذي يتولى أنشطة المجموعة شبه العسكرية المفككة في الخارج ويستخدم مجموعة من الشركات كواجهات للمقاتلين، ولكنه يهدف أيضًا إلى تجنيد وتدريب القوات المحلية في المناطق التي كانت تنشط فيها فاغنر.
ووفق التقرير البريطاني، يقود هذه الوحدة أندريه أفريانوف، الذي يشتبه على نطاق واسع في أنه أدّى دورًا في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة زعيم فاغنر المتمرد يفغيني بريغوجين والكثير من كبار قيادتها.
وقال تقرير المعهد البريطاني إن السلطات الروسية قامت بتقييم نقاط القوة والضعف في إستراتيجية موسكو في أفريقيا في أعقاب قيام وزارة الدفاع بتفكيك فاغنر، عقب "الانقلاب الفاشل".
ويزعم المعهد أن وثائق الحكومة الروسية كشفت عن رؤية لشن هجوم أكثر تنسيقًا على المصالح الغربية.
وقال التقرير: "على سبيل المثال، يُقترح أن علاقات روسيا مع النيجر يمكن استخدامها لتهديد وصول فرنسا إلى اليورانيوم المستخرج في البلاد، ما يزيد من اعتماد قطاع الطاقة الفرنسي على اليورانيوم الذي توفره روسيا".
وتحدَّث المصدر عن "العرض" الذي تدفعه موسكو، وهو تزويد النخب في البلدان المستهدفة بالدعم العسكري وتوفير الحماية الاقتصادية والسياسية من ردود الفعل العنيفة عبر منابر الأمم المتحدة أو الآليات الدولية الأخرى.
ومن الأمور الأساسية في هذه الحزمة من العروض، أوضح التقرير بالتفصيل كيف يوفر فيلق المشاة في مالي الآن الحماية الشخصية للرئيس، ما يضمن القرب المستمر من عملية صنع القرار على أعلى نقطة في الحكومة. وهذا مشابه جدًّا للإستراتيجية التي طبقتها فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحسب المعهد، يتضح في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن فاغنر كانت ماهرة للغاية في إنشاء قنوات معلومات محلية يمكن من خلالها نشر رسالة الكرملين.
وشدَّد المعهد على أن هذه الجهود تسير جنبًا إلى جنب مع هدف إغلاق العلاقات التي تربط الدول المستهدفة بالغرب.
وفي هذا الصدد، أصبحت الأعلام الروسية ورسائل الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شائعة في الاحتجاجات الحاشدة لدعم الانقلابات العسكرية الأخيرة، أو ضد الحكومات التقليدية، في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال المعهد البريطاني: "مع تركيز الولايات المتحدة بشكل متزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والاهتمام الأوروبي المشبع بالحرب في أوكرانيا، أصبحت معظم التحركات في أفريقيا تحمل بعدًا اقتصاديًّا".
كما إن التفاوت في الموارد والاهتمام الموجه إلى أوكرانيا أو غزة مقارنة بتيغراي، على سبيل المثال، قد ترك إحساسًا قويًّا ومريرًا في جميع أنحاء أفريقيا في ما يتعلق بالتسلسل الهرمي للمخاوف الغربية.
وقد تفاقم هذا بسبب "التناقض الواضح" في الخطاب الغربي بين أوصاف الدمار في أوكرانيا وغزة؛ ما جعل الكثيرين في أفريقيا يرون فجوة بين القيم التي تمارسها القوى الغربية وتلك المطلوبة من الشركاء في القارة، بحسب تقرير المعهد.