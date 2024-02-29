معهد بريطاني: موسكو تضرب قارتين بحجر واحد

كشف معهد أبحاث بريطاني عن خطة موسكو لمد نفوذها في أفريقيا، بالتوازي مع "زعزعة الاستقرار" في أوروبا.

وقال المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني، وهو أقدم مركز أبحاث في مجال الدفاع والأمن في العالم، إن الكرملين عرض على الحكومات الأفريقية "حزمة بقاء النظام" التي توفر الدعم العسكري والدبلوماسي، مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية ذات الأهمية الإستراتيجية.

وأشار إلى أن موسكو تستغل الفرصة لاستخدام عدم الاستقرار المستمر في أفريقيا لدفع الهجرة إلى أوروبا والتسبب في مزيد من زعزعة الاستقرار السياسي، وكل ذلك جزءٌ من "لعبة طويلة من الحرب غير التقليدية".

وعرَض المعهد تفاصيل تتعلق بعمل مجموعة "فاغنر" (منظمة روسية شبه عسكرية) في أفريقيا، لتعزيز وتوسيع علاقات موسكو الإستراتيجية في جميع أنحاء القارة السمراء، من خلال ضمانات تأمين النظام والحماية الجيوسياسية مقابل الحصول على امتيازات التعدين المربحة.

وكانت فاغنر لسنوات عديدة عنصرًا رئيسًا في جهود الكرملين لتنمية نفوذ روسيا في البلدان غير المستقرة سياسيًّا عبر وسط أفريقيا ومنطقة الساحل، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو والسودان.