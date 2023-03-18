بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014، قبل غزوها الشامل لأوكرانيا بثمانية أعوام.

وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا؛ الأمر الذي اعتبرته روسيا أنه بلا معنى.